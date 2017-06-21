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    Минобороны: ситуация в Бессарабии требует срочной переброски подразделений ВСУ

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    По словам министра обороны Степана Полторака, Минобороны планирует усилить военную группировку ВСУ в Бессарабии, потому что там ситуация, требующая присутствия дополнительных подразделений.
    Танки ВСУ
    УНИАН

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак намерен принять решение об усилении присутствия Вооруженных сил Украины в Бессарабии, заявил глава Минобороны перед началом заседания правительства.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы планируем усилить наши группировки в Бессарабии, потому что там ситуация, требующая присутствия наших… направление такое есть, и необходимо присутствие ВСУ", — сказал Полторак.

    Он отметил, что завтра с рабочей поездкой будет находиться в Одессе.

    "Я планирую завтра ознакомиться и принять соответствующее решение", — заявил министр.

    Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что задачи в зоне АТО в Донбассе выполняют 34 тысячи силовиков, которые находятся в полной готовности и могут "адекватно реагировать на угрозы".

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