Минобороны: ситуация в Бессарабии требует срочной переброски подразделений ВСУ

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак намерен принять решение об усилении присутствия Вооруженных сил Украины в Бессарабии, заявил глава Минобороны перед началом заседания правительства.

"Мы планируем усилить наши группировки в Бессарабии, потому что там ситуация, требующая присутствия наших… направление такое есть, и необходимо присутствие ВСУ", — сказал Полторак.

Он отметил, что завтра с рабочей поездкой будет находиться в Одессе.

"Я планирую завтра ознакомиться и принять соответствующее решение", — заявил министр.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что задачи в зоне АТО в Донбассе выполняют 34 тысячи силовиков, которые находятся в полной готовности и могут "адекватно реагировать на угрозы".