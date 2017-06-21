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    Порошенко поделился с Мэттисом мечтой побывать в Пентагоне

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (62)

    (обновлено: )1901
    Украинский лидер в присутствии журналистов сообщил министру обороны США, что мечтал о Пентагоне с того момента, как был в армии. Что он имел в виду, не уточнил.
    Петр Порошенко и Джеймс Мэттис
    Святослав Цеголко/Twitter

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что с юных лет мечтал оказаться в Пентагоне.

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    Сайт президента Украины
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    "Я говорил вам, что моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне", — заявил Порошенко по-английски Мэттису в присутствии журналистов. Украинский президент не пояснил, что имеет в виду.

    Порошенко (родился в 1965 году) служил в рядах советской армии с 1984 по 1986 год.

    Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

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    Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

    В день визита украинского президента в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".

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