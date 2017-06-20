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    В ЕС обрушились с критикой на работу Луценко и СБУ

    (обновлено: )909100
    Цитаты руководителя Консультативной миссии ЕС Кястутиса Ланчинскаса с критикой в адрес Генеральной прокуратуры при Юрии Луценко и Службы безопасности Украины разместило брюссельское издание.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Евросоюзе возмущены, что Генеральная прокуратура (ГПУ) распустила подразделение, которое занималось реформами, а Служба безопасности Украины не реагирует на предложения европейских партнеров о собственном реформировании. Соответствующие цитаты руководителя Консультативной миссии ЕС (КМЕС) Кястутиса Ланчинскаса разместило брюссельское издание EUObserver.

    Генпрокурор Юрий Луценко оказался "больше заинтересован в охоте на представителей предыдущего режима, чем в реформировании прокуратуры", говорится в сообщении.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
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    Ланчинскас сообщил о планах ГПУ сократить количество прокурорских сотрудников с 18 до 10 тысяч, но "до сих пор не понятно, как они это будут делать". Миссия также обеспокоено тем, что Луценко распустил департамент, который занимался реформированием ведомства. В частности, оно отвечало за сотрудничество с КМЕС, и в миссии "до сих пор ждут объяснения этого шага".

    Кроме того, КМЕС озвучила претензии к СБУ. Издание приводит слова неназванного дипломата о том, что СБУ сейчас пытается "прижимать" активистов и журналистов. Руководитель миссии заявил, что "слышал такие обвинения", но не может содержательно комментировать из-за отсутствия сотрудничества со службой.

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    По словам Ланчинскаса, НАТО и ЕС совместно предложили концепцию реформирования СБУ, однако ответа нет.

    "Среди прочего, цель реформы – уменьшить уровень таких злоупотреблений властью (со стороны СБУ — Ред.). Предполагается интеграция СБУ в евроатлантические структуры, служба должна передать правоохранительную функцию и следствие другим органам", — пояснил он.

    В КМЕС подтвердили "Европейской правде" подлинность цитат главы миссии.

    "Действительно, была встреча и интервью с журналистом EUobserver. Цитаты, приведенные в статье, действительно звучали. Хотя во время интервью обсуждались как негативные, так и позитивные аспекты реформирования правоохранительной системы в Украине", — ответили в миссии на запрос украинского издания.

    Ранее старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков и генпрокурор Юрий Луценко назначают виновных до приговора в тех случаях, когда для политических дивидендов им нужно определенное общественное мнение.

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