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    Ляшко вызвали в НАПК из-за нарушения антикоррупционного закона - СМИ

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    По данным источников, НАПК установило, что Олег Ляшко нарушил нормы статьи 25 закона "О предотвращении коррупции", запрещающие народным депутатам входить в состав правления или наблюдательного совета предприятий.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Укриана. Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало главу фракции "Радикальная партия" в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи объяснений, почему он совмещает работу депутата и руководителя компании, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в НАПК.

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    По их данным, агентство установило, что Ляшко нарушил нормы статьи 25 закона "О предотвращении коррупции", запрещающие народным депутатам входить в состав правления или наблюдательного совета предприятий.

    "Уполномоченным лицом НАПК выявлены признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, совершенного народным депутатом Украины Ляшко О.В., ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 172-4 Кодекса об административных правонарушениях", — рассказали в ведомстве.

    Депутата ждут в агентстве 21 июня в течение всего рабочего дня — с 9:00 до 18:00.

    Как отмечается, такое нарушение карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1-8,5 тысячи гривен) с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

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    Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".

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