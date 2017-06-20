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    Политика

    Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (312)

    (обновлено: )105030
    Как заявила депутат фракции БПП, Львовский городской совет потратил 350 млн грн на транспортировку мусора по всей Украине, "это при том, что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться".
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Парламентское большинство в Верховной Раде призвало мэра Львова Андрея Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором.

    Об этом заявила во вторник депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец.

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
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    "Господин Садовой, вы на протяжении трех каденций имели возможность решить эту мусорную проблему, но даже трагедия на мусорной свалке, когда в прошлом году погибли люди, не подтолкнула вас к этому… За год после этой трагедии Львовский городской совет потратил 350 миллионов гривен на транспортировку мусора куда только можно по всей Украине, это притом что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться", — заявила Юринец, выступая от имени двух фракций коалиции в парламенте.

    Она обратилась к властям города с просьбой "прекратить преследовать собственные интересы и вернуть городу тот европейский статус, который он получал много лет".

    "Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку", — добавила она.

    В свою очередь представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко предложила заслушать мэра Львова на профильном комитете парламента с отчетом о том, как власти решали проблему вывоза мусора.

    Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

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