Дело Клименко: экс-глава Харьковской налоговой заключил сделку со следствием

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Экс-руководитель Харьковской областной налоговой администрации Андрей Роздайбеда заключил сделку со следствием, дав признательные показания по делу об организации схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок", сообщает издание "Страна".

19 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что один из задержанных в рамках "дела налоговиков" дал показания, обличающие экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Фамилия заключившего сделку не называлась.

Как рассказал адвокат Андрей Смирнов, который в деле "клименковцев" защищает экс-главу Днепропетровской налоговой Сергея Шинкаренко, сделка со следствием Роздайбеды была утверждена менее чем за девять дней. 16 июня соглашение с прокуратурой было утверждено Оболонским судом Киева.

Источники издания сообщают, что у Роздайбеды были проблемы со здоровьем, вызванные последствиями покушения на его жизнь в 2011 году.

"На слушании по избрании меры пресечения ему вызывали "скорую", делали перерыв, ему необходима помощь врачей. Кроме того, на него воздействовали и через детей: на них давили и запугивали", – рассказал "Стране" один из соратников Клименко.

На следующий день суд взял его под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 11,64 млн грн. Прокуратура считает, что деятельность трех "налоговых площадок" в Харькове при его содействии нанесла государству убытков на 216 млн грн.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко.

По данным ГПУ, Клименко в период апреля 2012 – сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (министра доходов и сборов), "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко покинул Украину после расстрелов на Майдане в Киеве и бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года. Предположительно, он находится в России.