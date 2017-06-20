Стець рассчитывает, что Рада наконец примет его отставку

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Юрий Стець, заявивший в мае о решении уйти в отставку, рассчитывает, что Верховная Рада на этой неделе проголосует за нее.

В конце мая Стець передал заявление об отставке спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, причиной является ухудшение состояния здоровья.

"Я надеюсь, что парламент на этой неделе проголосует за мою отставку", — приводят его слова ТСН.

По данным издания, Стець впервые после заявления об отставке появился на пресс-конференции, он заверил, что его решение действительно связано с состоянием здоровья. Как сообщается, на пресс-конференции у министра был измученный вид и он не мог без перерывов говорить с журналистами — после пятиминутного разговора у чиновника сел голос.

Министр сообщил, что только на прошлой неделе выписался из больницы и что у него в любую минуту может случиться приступ из-за продолжительной болезни. Стець заявил, что в последнее время в связи с прогрессом болезни ему изменили третью группу инвалидности на вторую.

На свое место министр рекомендует своего первого заместителя – Эмине Джапарову.