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    Стець рассчитывает, что Рада наконец примет его отставку

    Тема:

    Кадровые перестановки в правительстве (129)

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    Юрий Стець накануне впервые после заявления об отставке появился на пресс-конференции, он заверил, что его решение действительно связано с состоянием здоровья.
    Юрий Стець
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Юрий Стець, заявивший в мае о решении уйти в отставку, рассчитывает, что Верховная Рада на этой неделе проголосует за нее.

    В конце мая Стець передал заявление об отставке спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, причиной является ухудшение состояния здоровья.

    "Я надеюсь, что парламент на этой неделе проголосует за мою отставку", — приводят его слова ТСН.

    Юрий Стець
    Украинское фото
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    По данным издания, Стець впервые после заявления об отставке появился на пресс-конференции, он заверил, что его решение действительно связано с состоянием здоровья. Как сообщается, на пресс-конференции у министра был измученный вид и он не мог без перерывов говорить с журналистами — после пятиминутного разговора у чиновника сел голос.

    Министр сообщил, что только на прошлой неделе выписался из больницы и что у него в любую минуту может случиться приступ из-за продолжительной болезни. Стець заявил, что в последнее время в связи с прогрессом болезни ему изменили третью группу инвалидности на вторую.

    На свое место министр рекомендует своего первого заместителя – Эмине Джапарову.

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