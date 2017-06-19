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    Нардеп Розенблат прокомментировал задержание своего охранника

    (обновлено: )5510
    В СМИ появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч долларов.
    Борислав Розенблат
    Житомир.Info

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислав Розенблат утверждает, что задержание его охранника якобы на взятке — давно спланированная провокация. 

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    Ранее в понедельник появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

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    "Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Затем было НАБУ. Моя позиция такова — это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует", — сказал Розенблат в комментарии изданию "Житомир.Info".

    Он также добавил, что НАБУ его не допрашивало.

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