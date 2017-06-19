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    Визит Порошенко в США поможет решить конфликт с Россией - Минюст

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (17)

    (обновлено: )55617
    По словам первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой, нужно ожидать только позитивных результатов от визита президента Петра Порошенко в США и надеяться, что это и есть тот "переломный момент во внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Ухудшение отношений между Россией и США дает Киеву дополнительные возможности в получении поддержки Вашингтона, заявила первый замминистра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

    В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко не уточнил ни цели визита, ни программу встреч.

    "С одной стороны для нас приятной неожиданностью было, что отношения с РФ и США пока что двигаются в направлении того, что они постоянно ухудшаются. И таким образом мы получаем все больше и больше шансов на поддержку Украины даже более радикальную, чем мы могли ожидать от предыдущей администрации в США. На мой взгляд, нужно ожидать только позитивных результатов от этого визита и надеяться, что, возможно, это и есть тот переломный момент в нашей внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ и прекратить агрессию против Украины", — сказала Севостьянова в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом.

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