Визит Порошенко в США поможет решить конфликт с Россией - Минюст

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Ухудшение отношений между Россией и США дает Киеву дополнительные возможности в получении поддержки Вашингтона, заявила первый замминистра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

В понедельник Порошенко отправился с рабочим визитом в США. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко не уточнил ни цели визита, ни программу встреч.

"С одной стороны для нас приятной неожиданностью было, что отношения с РФ и США пока что двигаются в направлении того, что они постоянно ухудшаются. И таким образом мы получаем все больше и больше шансов на поддержку Украины даже более радикальную, чем мы могли ожидать от предыдущей администрации в США. На мой взгляд, нужно ожидать только позитивных результатов от этого визита и надеяться, что, возможно, это и есть тот переломный момент в нашей внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ и прекратить агрессию против Украины", — сказала Севостьянова в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом.