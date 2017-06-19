В Украине предложили изменить институт президентства

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута выступил за трансформацию института президента в стране.

"Мы будем ставить в предвыборную кампанию программу полной трансформации института президента. Он должен иметь функции или как в польском варианте, или как в итальянском. Потому что нам не нужен президент с такими полномочиями, абсолютно противоречащими парламентской республике", — заявил Тарута в понедельник в интервью Hromadske radio.

По его словам, президент должен иметь только протокольные функции, которые представляют интересы государства.

Тарута также выступает за сокращение штата администрации президента до 50-60 человек. "Администрацию необходимо в Мариинский дворец, он небольшой, а здание администрации президента отдать под госпиталь для тех, кто пострадал сегодня на войне", — добавил он.

В Украине с 2014 года действует парламентско-президентская форма правления.