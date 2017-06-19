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    В Украине предложили изменить институт президентства

    (обновлено: )24
    Народный депутат Сергей Тарута считает, что Украине "не нужен президент с такими полномочиями, абсолютно противоречащими парламентской республике".
    Сергей Тарута. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута выступил за трансформацию института президента в стране.

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    "Мы будем ставить в предвыборную кампанию программу полной трансформации института президента. Он должен иметь функции или как в польском варианте, или как в итальянском. Потому что нам не нужен президент с такими полномочиями, абсолютно противоречащими парламентской республике", — заявил Тарута в понедельник в интервью Hromadske radio.

    По его словам, президент должен иметь только протокольные функции, которые представляют интересы государства.

    Тарута также выступает за сокращение штата администрации президента до 50-60 человек. "Администрацию необходимо в Мариинский дворец, он небольшой, а здание администрации президента отдать под госпиталь для тех, кто пострадал сегодня на войне", — добавил он.

    В Украине с 2014 года действует парламентско-президентская форма правления.

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