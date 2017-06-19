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    Порошенко поздравил Макрона с победой его движения на выборах

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (252)

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    Петр Порошенко отметил, что поздравляет Макрона с победой его политической силы на парламентских выборах во Франции. Движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Франции с победой его движения "Вперед, республика" на парламентских выборах и выразил надежду на продолжение диалога.

    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Желаю успехов президенту Эммануэлю Макрону в реформах ради будущего объединенной Европы. Рад вскоре продолжить наш диалог", — написал Порошенко в понедельник в Twitter.

    Порошенко отметил, что поздравляет Макрона с победой его политической силы на парламентских выборах во Франции.

    Кандидаты от движения Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны.

    Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

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