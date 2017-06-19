Киев готовит льготы и послабления для населения ЛДНР - СМИ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Раде.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима антитеррористической операции до принятия этого закона. Как заявляли во фракции "Народного фронта", внесение этого документа ожидается на этой неделе.

"По данным собеседника… в Раде, для населения контролируемых Киевом "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО) предусмотрен "ряд льгот и послаблений". Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву", — пишет газета.

По данным издания, также планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, будет повышен до 180 килограммов.

Кроме того, источник газеты, близкий к администрации президента Украины, сообщил, что пока не решено, на какие именно территории будет распространено военное положение, предусматриваемое законопроектом.

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"Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом", — пишет издание.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.