Кличко посетит Канаду

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко 18-24 июня посетит с рабочим визитом Канаду, где примет участие в работе конгресса Всемирной ассоциации мегаполисов (Metropolis).

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в Монреале Кличко примет участие в открытии и работе XII Конгресса Всемирной ассоциации мегаполисов.

Он презентует украинскую столицу на пленарной сессии "Города в центре принятия решений — стратегии интегрированного устойчивого развития".

В рамках визита запланирована встреча Кличко с мэром Монреаля Дени Кодером.

Также Кличко посетит канадский город-побратим Киева Торонто, где встретится с мэром города, представителями муниципальных властей, деловых кругов и украинской общиной.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей.