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    Кличко посетит Канаду

    (обновлено: )2602
    Как сообщается, Кличко посетит канадский город-побратим Киева Торонто, где встретится с мэром города, представителями муниципальных властей, деловых кругов и украинской общиной.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко 18-24 июня посетит с рабочим визитом Канаду, где примет участие в работе конгресса Всемирной ассоциации мегаполисов (Metropolis).

    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в Монреале Кличко примет участие в открытии и работе XII Конгресса Всемирной ассоциации мегаполисов.

    Он презентует украинскую столицу на пленарной сессии "Города в центре принятия решений — стратегии интегрированного устойчивого развития".

    В рамках визита запланирована встреча Кличко с мэром Монреаля Дени Кодером.

    Также Кличко посетит канадский город-побратим Киева Торонто, где встретится с мэром города, представителями муниципальных властей, деловых кругов и украинской общиной.

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей.

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