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    Генпрокуратура: подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова арестован

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (137)

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    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, по ходатайству прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог.
    Суд над подозреваемым в убийстве Дениса Вороненкова
    @uziaka

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по ходатайству прокураты арестовали без права на залог, сообщила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Вдова Вороненкова о причинах переезда в Украину и вероятности возвращения в РФ. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    Вдова Вороненкова о причинах переезда в Киев и вероятности возвращения в РФ

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    Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова, однако не уточнила его имени.

    "По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог", — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

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