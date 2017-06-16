Генпрокуратура: подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова арестован

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова по ходатайству прокураты арестовали без права на залог, сообщила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области Украины подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова, однако не уточнила его имени.

"По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог", — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.