В МВД отчитались о неготовности проекта "Стена" и недостатке денег

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Обустройство госграницы между Украиной и Россией не удается закончить из-за недостаточного финансирования, проект реализован примерно на 14%, заявил замминистра внутренних дел Вадим Троян.

Читайте также: До основания, а затем? О борьбе в Украине с русским языком и опыте Европы

В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

"Сейчас проект реализован примерно на 14%, ведь проводить работы в полной мере не позволяет определенный недостаток финансирования. Всего государственным бюджетом в 2015-2016 годах на мероприятия по обустройству было выделено 600 миллионов гривен (около 23 тысяч долларов), которые реализованы в полном объеме. В этом году уже получено 50 из запланированных 200 миллионов гривен (7,7 тысячи долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.

"Сейчас, как видим, только часть границы обустроена. Еще необходимо обустроить 2 тысячи километров границы с Россией, 409 километров — это Луганская и Донецкая области, где проходит АТО, и как эта территория отойдет к Украине, там поставим такие конструкции. Часть границы в Черниговской области уже обустроена. Но еще, мы считаем, необходимо полностью обустроить границу с Молдовой, особенно на приднестровском участке", — цитирует Трояна пресс-служба.