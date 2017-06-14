Мэру Николаева вручили протокол о коррупции

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Об этом сообщает местное издание НикВести.

"Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупций, которое ему в среду, 14 июня, вручили сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что протокол вручили Сенкевичу сегодня в 16:15 в малом зале горсовета. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.

В свою очередь, Сенкевич отвергает данные обвинения.

"Есть вопросы, к аппарату горсовета, он должен был меня подготовить. Это первая сессия, я не знал. Но я не оправдываюсь. Было действие, я голосовал… Я был готов к этому протоколу, знал о нем", – утврждает градоначальник.

При этом Сенкевич сказал, что в последнее время на него организовали "травлю".

"Мешают работать, выполнять свои обязанности", – пояснил он, не уточнив, кого именно он обвиняет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.