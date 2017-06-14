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    Гройсман резко обратился к Садовому из-за проблем с мусором

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (300)

    (обновлено: )25203
    Гройсман напомнил, что для того, чтобы решить проблему мусора, мэру Львова предлагали земельный участок и согласовали проектную документацию.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

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    "Я считаю, что Андрей Садовой — мэр 11 лет, и за 11 лет мог построить уже 15 таких мусорных свалок и мусороперерабатывающих заводов. Имея миллиарды гривен сегодня на счетах, он просто не способен это сделать, наверное, или способен, но не хочет. Я не понимаю, почему так долго не решается проблема с мусором во Львове. Я один раз помог, второй раз помог, третий раз помог, мне уже люди отказывают, потому что они не хотят, чтобы на их территорию бесконечно возили мусор. И сегодня делать меня виноватым в том, что ты не можешь вывезти мусор и навести порядок во Львове — извини, но ты же избирался главой, а не я", — сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

    Гройсман напомнил, что для того, чтобы решить проблему мусора, мэру Львова предлагали земельный участок и согласовали проектную документацию.

    "Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе? Хочешь, чтобы я извинился? Ну, давай, я извинюсь перед жителями Львова за то, что 11 лет ты не решаешь эту проблему… Но спекулировать на этой теме, пытаться кого-то сделать крайним не подобает лидеру такой прекрасной общины, как львовская", — сказал премьер.

    По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на понедельник в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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