МИД Казахстана призвал не политизировать инцидент с "русским" Крымом

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди попросил не политизировать вопрос появления на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации с включенным в ее территорию Крымом, сообщает Sputnik Казахстан.

"Не надо политизировать этот инцидент — инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", — сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства.

В рамках фестиваля на бульваре "Нуржол" были выставлены фигуры, держащие в руках шары с изображением карт различных государств мира и символами этих государств. После чего посольство Украины на своей странице в Facebook заявило, что карты Украины и России изображены с признаками "нарушения территориальной целостности" и с признаками "нарушения государственного суверенитета Украины" соответственно.

Недовольство украинской стороны, заявившей, что она ожидает от казахстанского МИДа разъяснений и действий, касалось того факта, что территория Крыма появилась на шаре с "картой" РФ и была покрыта российским триколором.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.