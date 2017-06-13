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    МИД Казахстана призвал не политизировать инцидент с "русским" Крымом

    (обновлено: )26002
    Авторы причинной инсталляции свою вину признали и направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана.
    Фигура, держащая в руках шар с изображением карты РФ
    Sputnik Казахстан

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди попросил не политизировать вопрос появления на фестивале Astana Art Fest карты Российской Федерации с включенным в ее территорию Крымом, сообщает Sputnik Казахстан.

    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Не надо политизировать этот инцидент — инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", — сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства.

    В рамках фестиваля на бульваре "Нуржол" были выставлены фигуры, держащие в руках шары с изображением карт различных государств мира и символами этих государств. После чего посольство Украины на своей странице в Facebook заявило, что карты Украины и России изображены с признаками "нарушения территориальной целостности" и с признаками "нарушения государственного суверенитета Украины" соответственно.

    Недовольство украинской стороны, заявившей, что она ожидает от казахстанского МИДа разъяснений и действий, касалось того факта, что территория Крыма появилась на шаре с "картой" РФ и была покрыта российским триколором.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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