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    Разработчик "Стахановца" отреагировал на обвинения СБУ

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (718)

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    По словам создателя программного обеспечения "Стахановец" Михаила Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку даже экспертиза СБУ показала, что никаких данных программа "Стахановец" не собирает и не передает.
    Создатель программного обеспечения Стахановец Михаил Яхимович
    Facebook Михаила Яхимовича

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Создатель программного обеспечения "Стахановец" Михаил Яхимович опровергает обвинения СБУ о передаче информации и данных российским спецслужбам. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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    По словам Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку "даже их (СБУ — ред.) экспертиза, показала, что никаких данных программа ("Стахановец" — ред.) не собирает и не передает никуда".

    Также бизнесмен опроверг заявление Службы безопасности о его нахождении на территории РФ.

    "Я уже который месяц живу в Грузии… и если они даже этого установить не могут, то можно представить себе уровень обоснованности всех остальных их обвинений", — написал он.

    Яхимович советуется с адвокатами по поводу своих дальнейших действий.

    "Хочу также напомнить, что у нас в стране — презумпция невиновности, и ни объявления в розыск, ни подозрения — не являются основаниями считать меня в чем либо виновным. Я последовательно отвергаю все выдвинутые мне обвинения и буду отстаивать свои права в суде", — заявил он.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины уведомила о подозрении основателя и коммерческого директора компании-разработчика российских программ контроля рабочего времени "Стахановец" и Mirobase.

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