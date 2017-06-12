Разработчик "Стахановца" отреагировал на обвинения СБУ

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Создатель программного обеспечения "Стахановец" Михаил Яхимович опровергает обвинения СБУ о передаче информации и данных российским спецслужбам. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Яхимовича, он не имел возможности передавать данные российским спецслужбам, поскольку "даже их (СБУ — ред.) экспертиза, показала, что никаких данных программа ("Стахановец" — ред.) не собирает и не передает никуда".

Также бизнесмен опроверг заявление Службы безопасности о его нахождении на территории РФ.

"Я уже который месяц живу в Грузии… и если они даже этого установить не могут, то можно представить себе уровень обоснованности всех остальных их обвинений", — написал он.

Яхимович советуется с адвокатами по поводу своих дальнейших действий.

"Хочу также напомнить, что у нас в стране — презумпция невиновности, и ни объявления в розыск, ни подозрения — не являются основаниями считать меня в чем либо виновным. Я последовательно отвергаю все выдвинутые мне обвинения и буду отстаивать свои права в суде", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины уведомила о подозрении основателя и коммерческого директора компании-разработчика российских программ контроля рабочего времени "Стахановец" и Mirobase.