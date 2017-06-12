Медведчук: Киев не способен выполнить политическую часть минских соглашений

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что власти Украины не способны выполнить политическую часть минских соглашений и если ситуация не изменится, то конфликт на востоке страны будет заморожен.

Депутаты до сих пор не предприняли шагов по имплементации минских соглашений. Вопросы законодательного предоставления особого статуса Донбассу и проведения там местных выборов не обсуждались. Более того, в Раду до сих пор не внесен ни один законопроект, который регламентирует проведение выборов в регионе. Также откладывается на неопределенный срок окончательное принятие изменений в Конституцию в части децентрализации — из-за несогласованности в вопросе особого статуса Донбасса. Киев неоднократно заявлял, что приступать к выполнению политической части соглашений можно только после устойчивого режима прекращения огня и решения гуманитарных вопросов.

"Киев не способен выполнить политическую часть минских соглашений. Украинский президент поддерживает их выполнение, но большинство в парламенте выступает против. Это касается особого статуса Донбасса, закона об амнистии и закона о местных выборах в Донбассе. И это замедляет реализацию "дорожной карты". Если ничего не изменится, результатом станет замороженный конфликт", — заявил Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF, которое было обнародовано на сайте движения в понедельник.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.