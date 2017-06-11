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    Политика

    МИД Украины готов ввести для россиян въезд по биометрическим паспортам

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (60)

    (обновлено: )786010
    Представитель МИД заявила, что нужно учитывать, что в РФ находятся от 2 до 4 миллионов украинцев, а Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства. Также надо учитывать поездки в Крым и то, что Киев не контролирует часть своей границы с РФ.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство поддерживает идею введения режима въезда граждан РФ в страну по биометрическим паспортам.

    Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией

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    "Считаем, что даже виз будет мало для контроля на границе, потому что визы — это один из элементов. И в будущем, в перспективе, это, возможно, введение въезда исключительно по биометрическим паспортам, с визами, с регистрацией в миграционной службе", — сказала Беца в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

    Вместе с тем, по ее словам, к такому решению надо подходить взвешенно. "Мы абсолютно поддерживаем введение визового режима с Российской Федерацией. Вместе с тем исходим из того, что нужно достаточно взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трех факторов", — сказала Беца.

    Среди таковых факторов, по ее словам, надо учитывать, что в РФ находятся от 2 до 4 миллионов украинцев, а Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства. "Фактически можем потерять наших граждан", — сказала Беца.

    Также, по ее словам, надо учитывать такие вопросы, как поездки в Крым и то, что Киев не контролирует часть своей границы с РФ.

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

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