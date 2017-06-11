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11.06.201710:57
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    Политика

    В Украину приедут главы МИД Швеции и Литвы

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    Министры отметили, что "Литва и Швеция продолжают непоколебимо стоять на стороне Украины и всех украинцев, которые хотят больше Европы в Украине и больше Украины в Европе".
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Украину на будущей неделе приедут министры иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Литвы Линас Линкявичюс, говорится в совместной авторской статье глав МИД Швеции и Литвы "Больше Европы в Украине и более Украины в Европе", опубликованной в издании "Зеркало недели".

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    Сайт президента Украины
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    Как стало известно, они посетят Киев с рабочим визитом 13-15 июня.

    "Литва и Швеция продолжают непоколебимо стоять на стороне Украины и всех украинцев, которые хотят больше Европы в Украине и больше Украины в Европе. Вы можете рассчитывать на нашу дальнейшую поддержку", — написали министры.

    По их словам, борьба с коррупцией станет решающим фактором для будущего Украины: "Единственное реальное ограничение для наших амбиций — это скорость и последовательность украинских реформ".

    Напомним, в начале июня комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан побывал в Мариуполе Донецкой области.

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