В Украину приедут главы МИД Швеции и Литвы

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Украину на будущей неделе приедут министры иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Литвы Линас Линкявичюс, говорится в совместной авторской статье глав МИД Швеции и Литвы "Больше Европы в Украине и более Украины в Европе", опубликованной в издании "Зеркало недели".

Как стало известно, они посетят Киев с рабочим визитом 13-15 июня.

"Литва и Швеция продолжают непоколебимо стоять на стороне Украины и всех украинцев, которые хотят больше Европы в Украине и больше Украины в Европе. Вы можете рассчитывать на нашу дальнейшую поддержку", — написали министры.

По их словам, борьба с коррупцией станет решающим фактором для будущего Украины: "Единственное реальное ограничение для наших амбиций — это скорость и последовательность украинских реформ".

Напомним, в начале июня комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан побывал в Мариуполе Донецкой области.