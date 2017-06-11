МИД опубликовал фото первых украинцев въехавших в ЕС без виз

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Первые граждане Украины въехали в Европейский союз после вступления в силу безвизового режима. Об этом в своем Twitter пишет департамент консульской службы МИД Украины.

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"Первые сообщения консулов из пунктов пропуска: украинцы без виз пересекают границу ЕС", — говорится в сообщении ведомства.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 10 червня 2017 р.

​Ранее сообщалось, что украинцы в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".