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    МИД опубликовал фото первых украинцев въехавших в ЕС без виз

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (517)

    (обновлено: )9311
    По информации департамента консульской службы МИД Украины, консулы сообщают из пунктов пропуска, что украинцы без виз пересекают границу Европейского союза.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Первые граждане Украины въехали в Европейский союз после вступления в силу безвизового режима. Об этом в своем Twitter пишет департамент консульской службы МИД Украины.

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    "Первые сообщения консулов из пунктов пропуска: украинцы без виз пересекают границу ЕС", — говорится в сообщении ведомства.

    ​Ранее сообщалось, что украинцы в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

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