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    Эксперт: нейтрализация Тимошенко - вопрос выживания для президента

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (569)

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    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в преддверии и президентских, и парламентский выборов партия "Батькивщина" единственная, которая имеет сильного лидера.
    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Фракция БПП потребовала, чтобы НАБУ и САП начали расследование в отношении контракта на поставку российского газа, который был подписан с Россией в 2009 году, и подписывала его Юлия Тимошенко. И ее контракт предлагают исследовать на предмет не просто коррупции, а еще и государственной измены. Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов. Юлия Владимировна отметила, что надо наказать действующее руководство страны за то, сколько стоит газ на сегодня.

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    Конфликт БПП и Тимошенко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

    "У нас складывается ситуация, когда непонятно, какие будут выборы первыми — парламентские или президентские. Даже парламентские будут проходить фактически уже как праймериз президентских. Соответственно, даже партии, которые будут претендовать на прохождение в ВР, должны обладать сильными лидерами. А с этим кризис. В реальности те партии, которые проходят пятипроцентный барьер с лидерами не могут определиться. И одна из немногих партий, где есть сильный лидер, это как раз "Батькивщина". Соответственно, сейчас вопрос выживания для президента — это как раз нейтрализация прежде всего Тимошенко", — заявил политолог.

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    Напомним, в марте глава НАПК Наталья Корчак сообщила, что ведомство проводит внеплановую проверку "Батькивщины" из-за выявленных нарушений в части взносов в пользу партии.

    Ранее НАПК заявляло, что выявило нарушение порядка финансирования 12 партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий.

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