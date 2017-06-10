Эксперт: нейтрализация Тимошенко - вопрос выживания для президента

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Фракция БПП потребовала, чтобы НАБУ и САП начали расследование в отношении контракта на поставку российского газа, который был подписан с Россией в 2009 году, и подписывала его Юлия Тимошенко. И ее контракт предлагают исследовать на предмет не просто коррупции, а еще и государственной измены. Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов. Юлия Владимировна отметила, что надо наказать действующее руководство страны за то, сколько стоит газ на сегодня.

Конфликт БПП и Тимошенко прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

"У нас складывается ситуация, когда непонятно, какие будут выборы первыми — парламентские или президентские. Даже парламентские будут проходить фактически уже как праймериз президентских. Соответственно, даже партии, которые будут претендовать на прохождение в ВР, должны обладать сильными лидерами. А с этим кризис. В реальности те партии, которые проходят пятипроцентный барьер с лидерами не могут определиться. И одна из немногих партий, где есть сильный лидер, это как раз "Батькивщина". Соответственно, сейчас вопрос выживания для президента — это как раз нейтрализация прежде всего Тимошенко", — заявил политолог.

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Напомним, в марте глава НАПК Наталья Корчак сообщила, что ведомство проводит внеплановую проверку "Батькивщины" из-за выявленных нарушений в части взносов в пользу партии.

Ранее НАПК заявляло, что выявило нарушение порядка финансирования 12 партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий.