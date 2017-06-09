Известному немецкому политику закрыли въезд в Украину

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в страну бывшему статс-секретарю министерства обороны ФРГ, экс-депутату Бундестага Вилли Виммеру из-за поездки в Крым, передает УНН со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос.

"Службой безопасности Украины по состоянию на дату запроса (дата не приводится — Ред.) принято решение о запрете въезда на территорию Украины Вилли Виммеру сроком на пять лет", — говорится в ответе СБУ.

В конце марта делегация немецких политиков и бизнесменов, в том числе Виммер, посетила Крым.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Глава Крыма Сергей Аксенов и участники делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии член партии "Христианско-демократический союз Германии" Вилли Виммер, депутат от представительного органа власти города Оснабрюк от "Левой партии Германии" Анреас Маурер (слева направо) на встрече в Совете министров Республики Крым

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В свою очередь Москва настаивает, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за присоединение к РФс Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".