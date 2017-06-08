СБУ допросила Савченко в деле о покушении на Геращенко

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко заявляет, что в деле о покушении на его жизнь была допрошена народный депутат Надежда Савченко. Об этом он написал на Facebook в четверг вечером, сообщив, что 7 июня следователи СБУ закончили расследование по указанному делу.

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"Двое ранее судимых граждан Украины, завербованных российскими спецслужбами для организации этого теракта пойдут в суд уже сейчас. Обвинение будет просить для них пожизненного заключения. Собранных доказательств более чем достаточно для обвинительного приговора суда. Среди прочих, по делу была допрошена и Надежда Савченко", — рассказал Геращенко.

Напомним, несколько дней назад Савченко раскритиковала украинских политиков. По ее мнению, они не пользуются поддержкой жителей страны, а в Европе ведут себя как нищие.