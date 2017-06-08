Избирком Одессы лишил мандата Боровика - СМИ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Одесская городская избирательная комиссия приняла решение о лишении статуса депутата Одесского горсовета Александра Боровика, которого лишили гражданства и который подал из-за этого в суд на президента страны Петра Порошенко, сообщает в четверг местное издание "Одесская жизнь".

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал на своей странице в Facebook фотографию копии указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Боровика, который ранее претендовал на должность замглавы Минэкономики. На сайте главы государства указ отсутствует. Сам Боровик сообщил, что из-за этого подал иск в суд против президента Петра Порошенко.

"Саша Боровик отныне больше не депутат Одесского городского совета… Такое решение приняла городская избирательная комиссия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной для лишения этого статуса стало лишение Порошенко его украинского гражданства. Также по данным издания, официально об этом объявят на сессии горсовета, которая пройдет 14 июня.

Боровик родился во Львове, но в возрасте 21 года уехал из Украины. Является выпускником юридического факультета Гарвардского университета. На протяжении 11 лет работал юристом в Microsoft, с 2014 года занял должность главного юрисконсульта региона ЕМЕА в компании Akamai Technologies. В феврале 2015 года Боровик вернулся в Украину, чтобы занять пост первого заместителя министра экономики.

В мае 2015 года он был вынужден покинуть Кабмин из-за конфликта с бывшим тогда премьером Арсением Яценюком. После этого Боровик занял должность советника в команде бывшего тогда губернатором Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.