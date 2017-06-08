Эксперт: слухи об отставке Насалика - часть переговоров с Ахметовым

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Накануне "Газета по-украински" со ссылкой на неназванный источник из окружения премьера сообщила об отставке министра энергетики Игоря Насалика. Заменой Насалика якобы должен стать председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

Отставку главы Минэнерго, по данным издания, уже принял премьер-министр Владимир Гройсман. Сам Гройсман опроверг эти слухи.

Слухи об отставке Насалика прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический консультант Петр Охотин.

"Стоит помнить, что Минэнерго времен Насалика запомнился такими вещами, как блокада. И не секрет, что Минэнерго привлекает интересы влиятельного олигарха Рината Ахметова. Поэтому вполне возможно, что все эти слухи являются частью или задней обстановкой именно таких переговоров. И интересно, кого будет лоббировать донецкий олигарх, который сейчас делает все возможное, чтобы сохранить свои активы", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава Мининформполитики Юрий Стець подал в отставку.