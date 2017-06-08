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    Эксперт: слухи об отставке Насалика - часть переговоров с Ахметовым

    Тема:

    Кадровые перестановки в правительстве (128)

    (обновлено: )17
    Политический консультант Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Минэнерго привлекает интересы влиятельного олигарха Рината Ахметова.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Накануне "Газета по-украински" со ссылкой на неназванный источник из окружения премьера сообщила об отставке министра энергетики Игоря Насалика. Заменой Насалика якобы должен стать председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

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    Отставку главы Минэнерго, по данным издания, уже принял премьер-министр Владимир Гройсман. Сам Гройсман опроверг эти слухи.

    Слухи об отставке Насалика прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический консультант Петр Охотин.

    "Стоит помнить, что Минэнерго времен Насалика запомнился такими вещами, как блокада. И не секрет, что Минэнерго привлекает интересы влиятельного олигарха Рината Ахметова. Поэтому вполне возможно, что все эти слухи являются частью или задней обстановкой именно таких переговоров. И интересно, кого будет лоббировать донецкий олигарх, который сейчас делает все возможное, чтобы сохранить свои активы", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что глава Мининформполитики Юрий Стець подал в отставку

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