ГПУ отозвала представление на привлечение нардепа Бобова к ответственности

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины отозвала представление на привлечение депутата Верховной Рады Геннадия Бобова к ответственности. Об этом "РБК-Украина" сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник. Читайте также: За чей счет сей банкет? МВД, ГПУ и задержание экс-налоговиков

Пинзеник отметил, что в комитет поступило соответствующее письмо от Генпрокуратуры. В письме, которое направил в комитет генеральный прокурор Юрий Луценко, указано, что по имеющейся информации 26 мая нардеп оплатил всю сумму задолженности перед бюджетом, а также штрафных санкций в размере 37 млн 866 тыс гривен. REUTERS Valentyn Ogirenko Ольшанский об обысках у провайдеров: сложно понять, что происходит

Отмечается, что действительность и полнота уплаты указанных средств, а также их поступления на счета Государственного казначейства проверяются.

Также сообщается, что в связи с этим, а также с тем, что указанная проверка требует осуществления дополнительных следственных действий, глава ГПУ отозвал внесенное в парламент представление.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового из "Радикальной партии", Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.