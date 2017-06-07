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    В Кабмине вводят должность уполномоченного по гендерной политике

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    По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на заседании Кабмина принято постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
    Премьер Владимир Гройсман, первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания Кабмина
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

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    "Поздравляю нас всех! Мы же приняли сегодня на правительстве постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", — написала Климпуш-Цинцадзе.

    "У нас много планов и с министерствами, и с нашими международными партнерами и общественными организациями. Поэтому — к действиям", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

    Сама вице-премьер добавила, что уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.

    Соответствующая штатная единица будет выделена путем перераспределения в рамках Секретариата Кабинета министров.

    Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что договорился о сотрудничестве с НАТО в вопросе гендерного равенства украинских военных.

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