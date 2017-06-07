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    В здании Кабмина заблокировали доступ к российским соцсетям - СМИ

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    В Кабмине провайдер закрыл доступ к запрещенным российским соцсетям лишь спустя несколько недель после появления соответствующих ограничительных мер.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Интернет-провайдер, обслуживающий здание правительства Украины, заблокировал доступ к российским социальным сетям и ресурсам, которые попали в санкционный список, сообщило в среду агентство "Украинские новости".

    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В конце мая агентство написало о том, что провайдер, обсуживающий Кабинет министров Украины, до сих пор не заблокировал российские сайты, которые попали под санкции, и в здании правительства остался доступ к ним.

    "В Кабмине провайдер закрыл доступ к запрещенным российским соцсетям", — говорится в сообщении. По данным агентства, через точку доступа Wi-Fi в кабмине больше нельзя зайти на сайты "ВКонтакте", "Яндекс", "Одноклассники" и Mail.ru.

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

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