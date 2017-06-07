Гройсман поручил Авакову заняться земельными махинациями

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе МВД Арсену Авакову провести ряд внеплановых проверок в регионах для выявления махинаций с землей. Соответствующий запрос он сделал в среду на еженедельном заседании правительства.

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"Что касается земельных махинаций, Арсен Борисович, я бы вас попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации", — обратился он к министру внутренних дел.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались у Верховной Рады на акцию против введения рынка земли. Напомним, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявил, что в Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.