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    Гройсман поручил Авакову заняться земельными махинациями

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    Премьер-министр Владимир Гройсман попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации с землей.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе МВД Арсену Авакову провести ряд внеплановых проверок в регионах для выявления махинаций с землей. Соответствующий запрос он сделал в среду на еженедельном заседании правительства.

    Земля
    Peter Zabulis/flickr.com
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    "Что касается земельных махинаций, Арсен Борисович, я бы вас попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации", — обратился он к министру внутренних дел.

    Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались у Верховной Рады на акцию против введения рынка земли. Напомним, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявил, что в Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения.

    Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.

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