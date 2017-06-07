ГПУ: суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы главу МВД ДНР

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы министра внутренних дел самопровозглашенной ДНР Алексея Дикого, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Суд, поддержав позицию государственного обвинения — прокуратуры Донецкой области, признал гражданина Дикого А. А. виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы", — написала Сарган на своей странице в Fаcebook среду.

Согласно сообщению, во время судебных слушаний установлено, что в мае-июня 2014 года Дикий участвовал в "захвате административного здания УБОП в Донецкой области", в городе Донецке. В 2014 году Дикий был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел ДНР, а в начале 2015 года, после присвоения звания "Герой ДНР", должность министра внутренних дел ДНР.

Ранее пресс-служба ГПУ сообщала, что Дикий объявлен в розыск, ему предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "участие в террористической организации".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.