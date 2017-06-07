В Раде считают, что Украина не готова к земельной реформе

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк.

"Позиция аграрного комитета, и лично моя, следующая — мы точно не имеем сегодня возможности ни технической, ни юридической начать рынок земли. У нас есть ряд проблемных пунктов на законодательном уровне, которые не регулируют, кто должен покупать землю, по какой цене должны покупать землю, как мы защитим отечественного производителя, фермера и так далее ", — цитирует Укринформ Лабазюка.

Нардеп отметил, что аграрный комитет предлагает ввести экспериментальный оборот земель сельскохозяйственного назначения. В частности, в первые три года после открытия рынка продавать землю, которая находится в государственной собственности и в ограниченном количестве. Это позволит выявить и исправить недостатки, которые могут появиться в процессе функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения, резюмировал Лабазюк.

Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.