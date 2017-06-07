наверх
07.06.201710:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде считают, что Украина не готова к земельной реформе

    (обновлено: )9001
    Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявил, что комитет предлагает ввести экспериментальный оборот земель сельскохозяйственного назначения.
    Верхоная Рада
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения, заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк.

    Поле
    flickr/Eric Huybrechts
    Земельная реформа: Кабмин забалтывает проблему - эксперт

    "Позиция аграрного комитета, и лично моя, следующая — мы точно не имеем сегодня возможности ни технической, ни юридической начать рынок земли. У нас есть ряд проблемных пунктов на законодательном уровне, которые не регулируют, кто должен покупать землю, по какой цене должны покупать землю, как мы защитим отечественного производителя, фермера и так далее ", — цитирует Укринформ Лабазюка.

    Нардеп отметил, что аграрный комитет предлагает ввести экспериментальный оборот земель сельскохозяйственного назначения. В частности, в первые три года после открытия рынка продавать землю, которая находится в государственной собственности и в ограниченном количестве. Это позволит выявить и исправить недостатки, которые могут появиться в процессе функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения, резюмировал Лабазюк.

    Ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Сирия: США нанесли второй удар
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Стрельба в Ужгороде
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара