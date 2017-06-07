Кабмин займется финансированием "Борисполя" и популяризацией Украины

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится заседание Кабинета министров Украины, начало — в 11.00.

Согласно повестке дня заседания, члены правительства рассмотрят изменения в Закон Украины "О строительных нормахˮ, проект постановления о порядке оптимизации деятельности следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний, а также некоторые вопросы деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

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Также сообщается, что министр культуры Евгений Нищук представит проект постановления "Об изменении состава Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций".

Вице-премьер Геннадий Зубков представит целый ряд инициатив в сфере хозяйственной деятельности, градостроительства и архитектуры.

Одним из важных вопросов на заседании будет утверждение финансового плана государственного предприятия "Международный аэропорт" Бориспильˮ на 2017.

Проект распоряжения Кабмина об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции популяризации Украины в мире и продвижения интересов Украины в мировом информационном пространстве представит министр информации Юрий Стець.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства можно здесь.