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    Политика

    Кабмин займется финансированием "Борисполя" и популяризацией Украины

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    Согласно повестке дня заседания, члены правительства рассмотрят ряд вопросов, связанных с "Нафтогазом Украины", а также с Комиссией по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится заседание Кабинета министров Украины, начало — в 11.00.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    Согласно повестке дня заседания, члены правительства рассмотрят изменения в Закон Украины "О строительных нормахˮ, проект постановления о порядке оптимизации деятельности следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний, а также некоторые вопросы деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

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    Также сообщается, что министр культуры Евгений Нищук представит проект постановления "Об изменении состава Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций".

    Вице-премьер Геннадий Зубков представит целый ряд инициатив в сфере хозяйственной деятельности, градостроительства и архитектуры. 

    Одним из важных вопросов на заседании будет утверждение финансового плана государственного предприятия "Международный аэропорт" Бориспильˮ на 2017. 

    Проект распоряжения Кабмина об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции популяризации Украины в мире и продвижения интересов Украины в мировом информационном пространстве представит министр информации Юрий Стець

    Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства можно здесь

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