Министр инфраструктуры поддерживает визовый режим с РФ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между обеими странами. Об этом он во вторник заявил журналистам в Киеве.

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"Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею", — отметил Омелян. На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, министр сказал: "Это вопрос к правительству".

Также он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.