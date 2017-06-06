наверх
06.06.201713:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Министр инфраструктуры поддерживает визовый режим с РФ

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (54)

    (обновлено: )14620
    Также Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, министр сказал: "Это вопрос к правительству".
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддерживает идею ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с Российской Федерацией и установление визового режима между обеими странами. Об этом он во вторник заявил журналистам в Киеве.

    Читайте также: Визовый режим с Россией. И хочется, и колется

    "Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею", — отметил Омелян. На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, министр сказал: "Это вопрос к правительству".

    Также он назвал неправдивой распространенную ранее информацию о том, что Украина летом прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

    Читайте также: Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева