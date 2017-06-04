Оправдание экс-мэра Стаханова: прокуратура подаст апелляцию

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан экс-мэр Стаханова Юрий Борисов. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик.

"Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда, которым оправдано Стаханова, как только получит полное решение суда", — отметила она.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в четверг было объявлено только резолютивную часть решения суда.

Ранее сообщалось, что суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.