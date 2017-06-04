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    Оправдание экс-мэра Стаханова: прокуратура подаст апелляцию

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    В прокуратуре заявляют, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда.
    Мэр Стаханова Юрий Борисов
    РИА Новости Украина Александр Белокобыльский

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области подаст апелляцию на решение суда, которым оправдан экс-мэр Стаханова Юрий Борисов. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской прокуратуры Вита Дубовик.

    Мэр Стаханова Юрий Борисов
    РИА Новости Украина Александр Белокобыльский
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    "Прокуратура считает, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда, которым оправдано Стаханова, как только получит полное решение суда", — отметила она.

    По словам пресс-секретаря прокуратуры, в четверг было объявлено только резолютивную часть решения суда.

    Ранее сообщалось, что суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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