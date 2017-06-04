Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на парламентских выборах.

"Искренние поздравления премьер-министра Мальты Джозефа Муската! Уверенная победа европейского политика и друга Украины", — написал Порошенко в Twitter.

Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Мускат заявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных из-за обвинений в его адрес в коррупции.

Мальта в настоящее время председательствует в ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 16-17 мая находился в Республике Мальта с государственным визитом.