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    Политика

    Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах

    (обновлено: )19
    Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с "уверенной победой европейского политика и друга Украины" на парламентских выборах.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на парламентских выборах.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Порошенко, выборы и технология надувательства

    "Искренние поздравления премьер-министра Мальты Джозефа Муската! Уверенная победа европейского политика и друга Украины", — написал Порошенко в Twitter.

    Как сообщают иностранные СМИ, сегодня Мускат заявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных из-за обвинений в его адрес в коррупции.

    Мальта в настоящее время председательствует в ЕС.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 16-17 мая находился в Республике Мальта с государственным визитом.

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