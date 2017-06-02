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    Госдеп пересматривает политику по Украине - посол США

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (62)

    (обновлено: )114540
    Мари Йованович сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "тщательно работает над вариантами". По ее словам, "мы двигаемся дальше, я думаю, позитивно и решительно".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Посол США в Украине Мари Йованович в пятницу сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон тщательно работает над вариантами вовлечения Соединенных Штатов в урегулирование конфликта в Донбассе.

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    Газета The Washington Post в конце мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов сообщила, что Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию на востоке Украины. По данным издания, эту инициативу госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    "Мы пересматриваем нашу политику, касающуюся Украины, и я думаю, мы двигаемся дальше, я думаю, позитивно и решительно. Очевидно, ситуация на Востоке является важной частью этого, и мы хотим оказывать поддержку насколько это возможно. И секретарь Тиллерсон тщательно работает над вариантами", — сказала Йованович, комментируя информацию, опубликованную газетой.

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    Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Украиной и РФ государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

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