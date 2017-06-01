Генпрокуратура направила в суд 99 обвинительных актов против крымских судей

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины направила в суд 99 обвинительных актов в отношении судей из Крыма и Севастополя по подозрению в госизмене, сообщил в четверг глава ведомства Юрий Луценко.

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"Генпрокуратурой в суд направлено 99 обвинительных актов в отношении судей АР Крым и города Севастополя, которые подозреваются в государственной измене… Установлено, что судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи… в марте 2014 начали осуществлять "правосудие" в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что прокуратура направила в суд 41 обвинительный акт против бывших крымских депутатов так же по подозрению в госизмене.

Ранее генпрокурор заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена". Власти уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела. Однако практического применения эти решения не имели.

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.