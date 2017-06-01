Захарченко сообщил о переводе силовых структур ДНР в повышенную готовность

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Силовые ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики приведены в повышенную готовность в связи с угрозой подготовки силовиками диверсий, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны ВСУ.

"С сегодняшнего дня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой народной республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

Глава ДНР отметил, что усиление мер безопасности "вызвано угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины".

"Долгое затишье на передовой провоцирует украинские власти и их спецслужбы ударить исподтишка и побольнее. Наша задача — быть ­готовыми к отражению ­любой угрозы. Тем бол­ее сегодня праздник ­– Международный день ­защиты детей, и мы просто обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций", — добавил Захарченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.