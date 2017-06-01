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    Политика

    Украина прекращает подачу исков в ЕСПЧ против России по Крыму и Донбассу

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    Всего в ЕСПЧ сейчас находятся пять дел по искам Украины против России, касающихся событий в Донбассе и в Крыму. Украина просит Европейский суд объединить все дела, касающиеся Крыма, в одно производство, и Донбасса - в другое.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украина больше не будет подавать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по Крыму и Донбассу, сообщил на пресс-конференции правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передают "Українські Новини".

    Он отметил, что всего в ЕСПЧ сейчас находятся пять дел по искам Украины против России, касающихся событий в Донбассе и в Крыму.

    "Ми решили, что новые заявления ми подавать не будем. Мы будем подавать дополнения к уже существующим", — сообщил правительственный уполномоченный.

    По его словам, данное решение связано с тем, что "Россия начинает злоупотреблять и манипулировать большим количеством дел в ЕСПЧ".

    Также он сообщил, что Украина просит Европейский суд объединить все дела, касающиеся Крыма, в одно производство, и Донбасса — в другое.

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