Украина прекращает подачу исков в ЕСПЧ против России по Крыму и Донбассу

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украина больше не будет подавать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по Крыму и Донбассу, сообщил на пресс-конференции правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передают "Українські Новини".

Он отметил, что всего в ЕСПЧ сейчас находятся пять дел по искам Украины против России, касающихся событий в Донбассе и в Крыму.

"Ми решили, что новые заявления ми подавать не будем. Мы будем подавать дополнения к уже существующим", — сообщил правительственный уполномоченный.

По его словам, данное решение связано с тем, что "Россия начинает злоупотреблять и манипулировать большим количеством дел в ЕСПЧ".

Также он сообщил, что Украина просит Европейский суд объединить все дела, касающиеся Крыма, в одно производство, и Донбасса — в другое.