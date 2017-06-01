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    Геращенко сообщил, что нужно для введения виз с Россией

    (обновлено: )30614
    По словам народного депутата Антона Геращенко, решение Совета национальной безопасности и обороны по вопросу введния виз с Россией может быть только консультативным, рекомендательным.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Для введения визового режима с Российской Федерацией нужна политическая воля руководства Украины, заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Такое решение может приниматься Министерством иностранных дел по согласованию с президентом, который является главой государства и руководителем внешней политики Украины. Решение Верховной Рады для этого не нужно, для этого нужна политическая воля и трезвый расчет", – цитирует "Укринформ" Геращенко.

    Нардеп добавил, что решение Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу может быть только консультативным, рекомендательным.

    Отвечая на вопрос, когда возможно решение о введении виз с РФ, депутат отметил: "Тогда, когда будет желание и возможность это сделать".

    В мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

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