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    Политика

    Стець подал в отставку

    (обновлено: )5841
    Сообщается, что в данный момент подавший в отставку министр информационной политики Украины Юрий Стець находится на больничном.
    Министр информационной политики Юрий Стець
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. О решении министра сообщает пресс-служба Мининформполитики.

    "31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

    Юрий Стець находится на больничном. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

     

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