КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. О решении министра сообщает пресс-служба Мининформполитики.

"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

Юрий Стець находится на больничном. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.