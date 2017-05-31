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    Политика

    Киев и ДНР договорились о прекращении огня с 1 июня

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    Представитель силового ведомства ДНР сообщил, что "достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня".
    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной  ДНР договорились с Киевом о полном бессрочном прекращении огня в Донбассе с 1 июня, сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР, передают РИА Новости.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

    "Достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня", — сказал представитель ведомства.

    Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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