Суд назначил мэру Чопа залог

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Ужгородский городской районный суд на заседании в среду арестовал мэра Чопа Валерия Самардака с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

"В решении суда в отношении мэра Чопа Валерия Самардака, который является официально подозреваемым по делу о вымогательстве и получении 3 тыс. долларов взятки, речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион гривен", — цитирует Mukachevo.net сообщение суда.

Самардаку также запрещено покидать территорию Украины и появляться на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Закарпатской области совместно с Национальной полицией задержали мэра Чопа Валерия Самардака при получении 3 тысяч долларов взятки.