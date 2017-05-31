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    Политика

    Суд назначил мэру Чопа залог

    (обновлено: )55
    Согласно решению суда, мэру Чопа Валерию Самардаку также запрещено покидать территорию Украины и появляться на рабочем месте.
    На месте задержания мэра Чопа, 30 мая 2017
    Юрий Луценко/Facebook

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Ужгородский городской районный суд на заседании в среду арестовал мэра Чопа Валерия Самардака с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

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    mukachevo.net
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    "В решении суда в отношении мэра Чопа Валерия Самардака, который является официально подозреваемым по делу о вымогательстве и получении 3 тыс. долларов взятки, речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион гривен", — цитирует Mukachevo.net сообщение суда.

    Самардаку также запрещено покидать территорию Украины и появляться на рабочем месте. 

    Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Закарпатской области совместно с Национальной полицией задержали мэра Чопа Валерия Самардака при получении 3 тысяч долларов взятки.

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