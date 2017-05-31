МИД Украины предлагает не спешить с визовым режимом с Россией

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что вопрос введения визового режима Украины с РФ очень сложный, для такого решения необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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"Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный. МИД будет готов к внедрению, если будет соответствующее политическое решение. Но необходимо очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ… Этот вопрос имеет очень много составляющих — как политических, юридических, так и технических", — сказала Беца в ходе онлайн-конференции.

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По ее словам, в случае введения визового режима с Россией украинской стороне нужно будет значительно расширить штат дипломатических учреждений в РФ, а для этого необходимо дополнительное финансирование.

В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией.

Как накануне заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.