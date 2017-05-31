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    Политика

    МИД Украины предлагает не спешить с визовым режимом с Россией

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (50)

    (обновлено: )27203
    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца считает, что к вопросу введения визового режима с Россией нужно подходить "очень взвешенно и сбалансировано".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что вопрос введения визового режима Украины с РФ очень сложный, для такого решения необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие.

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    Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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    "Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный. МИД будет готов к внедрению, если будет соответствующее политическое решение. Но необходимо очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ… Этот вопрос имеет очень много составляющих — как политических, юридических, так и технических", — сказала Беца в ходе онлайн-конференции.

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    По ее словам, в случае введения визового режима с Россией украинской стороне нужно будет значительно расширить штат дипломатических учреждений в РФ, а для этого необходимо дополнительное финансирование.

    В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. 

    Как накануне заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.

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