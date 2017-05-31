Конгресс США выступает за помощь Украине

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Американский сенатор Кори Букер заверил на встрече в Киеве главу МИД Украины Павла Климкина, что конгресс США по-прежнему привержен позиции о необходимости продолжать программы поддержки Киева, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.

"Американский сенатор заверил министра (Климкина —Ред.) в преданности конгресса США продолжению санкционной политики против России и дальнейшей реализации программ в поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Также, по данным МИД, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также прогресс Киева в реализации внутренних реформ, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией и в реформировании судебной системы.

Ранее сообщалось, что военная помощь США Украине в 2018 финансовом году может составить 150 миллионов долларов. Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства США на предстоящий финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года.

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Ранее также сообщалось, что Белый дом в своем предложении по бюджету США намерен отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина.