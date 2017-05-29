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    Геращенко назвало число пропавших без вести в Донбассе

    (обновлено: )184
    Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко, точная цифра пропавших без вести на неподконтрольной Киеву территории неизвестна.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Более 400 человек, согласно спискам Службы безопасности Украины (СБУ), считаются пропавшими без вести в Донбассе, но эти данные, скорее всего, далеко не полные, сообщила в понедельник первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко.

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    "Это только на сегодняшний день в списке пропавших без вести, которых мы разыскиваем, — более 400 человек, это гражданские и военные, мужчины и женщины, этот список составлен СБУ. Но очевидно, что с начала конфликта в списке пропавших без вести было гораздо больше лиц… Судьбу многих удалось установить, идентифицировать тела, найти информацию о пропавших и сообщить семьям", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    По ее словам, точная цифра пропавших без вести на неподконтрольной Киеву территории неизвестна.

    "Думаю, и на сейчас пропавших гораздо больше, чем 400, ведь мы говорим только о списке людей, чьи родственники или собратья обратились в СБУ. И нам неизвестна точная цифра пропавших без вести гражданских лиц на оккупированных территориях… Поэтому мы настаиваем на привлечении МККК (Международного комитета Красного Креста — ред.) к поиску пропавших и, надеюсь, в ближайшее время будет принят закон о статусе лиц, пропавших без вести", — добавила Геращенко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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