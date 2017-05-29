наверх
29.05.201712:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Защита Януковича требует присутствия Луценко в суде по делу о госизмене

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (581)

    (обновлено: )137
    Защита считает, что участие Юрия Луценко в суде должно быть обеспечено "для соблюдения основного принципа состязательности судебного заседания", заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Защита попросила обеспечить присутствие генпрокурора Украины Юрия Луценко на судебном заседании в Киеве по уголовному делу против экс-президента страны Виктора Януковича о госизмене для обеспечения принципа состязательности судебного процесса.

    Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по уголовному делу Януковича по обвинению в госизмене. Ранее Луценко заявил, что может присоединиться к группе государственных обвинителей в этом уголовном деле, "если будет нужно его присутствие".

    Суд продолжил подготовительное заседание по делу Януковича
    УНИАН в Facebook
    Суд продолжил заседание по делу Януковича. Видеотрансляция

    "Защита считает, что объявленная позиция генпрокурора является его абсолютным правом, участие Юрия Луценко в суде должно быть обеспечено, чтобы был соблюден основной принцип состязательности данного судебного заседания", — сказал в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк.

    Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. Суд рассмотрел ряд ходатайств защиты, в частности об обеспечении его участия в суде в режиме видеоконференции. Суд предоставил Януковичу программную возможность участия в суде в режиме видеоконференции. Однако экс-президент так и не вышел на связь с судом. Причиной стало то, что киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска".

    Ранее экс-президент опроверг обвинения следствия в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти РФ также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

    При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

    Сергей Арбузов. Архивное фото
    Украинское фото
    Ушли навсегда? Арбузов и Интерпол, Янукович и санкции

    Расследование дела о госизмене проходило по специальной процедуре заочного осуждения, которая была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

    Защита Януковича требует обеспечить участие экс-президента в заседании в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда РФ. По словам адвокатов, Янукович не против личного участия в заседании, однако не может этого сделать, так как в Украине ему угрожает опасность.

    Читайте также: Власть и доверие граждан. Порошенко идет по стопам Януковича

    Ожидается, что в ходе судебного заседания в понедельник защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

    Кроме того, на заседании защита может озвучить позицию Януковича — хочет ли он, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. По законам, уголовные дела об особо тяжких преступлениях по ходатайству обвиняемого могут быть рассмотрены судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Янукович должен принять решение по этому вопросу до начала судебных заседаний по существу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги